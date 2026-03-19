ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|ING Group-Performance im Blick
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19.03.2026 10:04:12
EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden ING Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse ASX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das ING Group-Papier bei 10,60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 94,322 ING Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ING Group-Aktie auf 22,83 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 152,90 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 115,29 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete ING Group eine Marktkapitalisierung von 63,94 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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