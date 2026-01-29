EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ING Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden ING Group-Anteile an der Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7,38 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ING Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13,559 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 336,88 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Papiers am 28.01.2026 auf 24,85 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 236,88 Prozent vermehrt.

ING Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 70,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at