ING Group Aktie

ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

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Frühe Investition 30.04.2026 10:03:37

EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ING Group-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden ING Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren ING Group-Anteile 10,70 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 93,502 ING Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.04.2026 auf 23,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 232,82 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 123,28 Prozent.

ING Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 67,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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