Das wäre der Verdienst eines frühen ING Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades ING Group-Anteilen via Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12,70 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 78,740 ING Group-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 26,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 076,77 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 107,68 Prozent erhöht.

Am Markt war ING Group jüngst 77,39 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at