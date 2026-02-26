ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Lukrativer ING Group-Einstieg?
|
26.02.2026 10:03:25
EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor 5 Jahren verdient
ING Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,04 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 110,632 ING Group-Anteilen. Die gehaltenen ING Group-Aktien wären am 25.02.2026 2 763,03 EUR wert, da der Schlussstand 24,98 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 176,30 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ING Group belief sich zuletzt auf 69,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu ING Group
|10.02.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
