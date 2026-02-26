ING Group Aktie

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

<
Lukrativer ING Group-Einstieg? 26.02.2026 10:03:25

EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in ING Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

ING Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,04 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 110,632 ING Group-Anteilen. Die gehaltenen ING Group-Aktien wären am 25.02.2026 2 763,03 EUR wert, da der Schlussstand 24,98 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 176,30 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ING Group belief sich zuletzt auf 69,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

10.02.26 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 ING Group Overweight Barclays Capital
03.02.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
12:07 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

ATX schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
