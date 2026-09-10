ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|ING Group-Anlage
|
10.09.2026 10:03:55
EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ING Group-Aktie an der Börse EAM ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die ING Group-Anteile bei 11,64 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 859,402 ING Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 191,47 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Anteils am 09.09.2026 auf 31,64 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 171,91 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von ING Group belief sich zuletzt auf 90,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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|08.09.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|ING Group
|31,48
|0,02%
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