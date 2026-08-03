L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|LOréal-Investment
|
03.08.2026 10:03:45
EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der LOréal-Aktie statt. Diesen Tag beendete die LOréal-Aktie bei 169,35 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das LOréal-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,590 LOréal-Anteilen. Die gehaltenen LOréal-Aktien wären am 31.07.2026 228,49 EUR wert, da der Schlussstand 386,95 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 128,49 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete LOréal eine Marktkapitalisierung von 205,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|31.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|30.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|30.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|29.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|08.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|393,55
|1,81%