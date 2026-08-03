L'Oréal Aktie

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WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

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LOréal-Investment 03.08.2026 10:03:45

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in LOréal-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der LOréal-Aktie statt. Diesen Tag beendete die LOréal-Aktie bei 169,35 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das LOréal-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,590 LOréal-Anteilen. Die gehaltenen LOréal-Aktien wären am 31.07.2026 228,49 EUR wert, da der Schlussstand 386,95 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 128,49 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete LOréal eine Marktkapitalisierung von 205,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

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29.07.26 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
29.07.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
29.07.26 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 393,55 1,81% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

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