LOréal-Anlage im Blick 09.03.2026 10:03:48

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in LOréal eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades LOréal-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren LOréal-Anteile an diesem Tag 311,10 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die LOréal-Aktie investierten, hätten nun 0,321 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119,22 EUR, da sich der Wert eines LOréal-Anteils am 06.03.2026 auf 370,90 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,22 Prozent erhöht.

LOréal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 197,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

