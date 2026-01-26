L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|LOréal-Anlage unter der Lupe
|
26.01.2026 10:04:21
EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor einem Jahr eingebracht
Das LOréal-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 358,45 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,279 LOréal-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.01.2026 gerechnet (386,25 EUR), wäre das Investment nun 107,76 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 107,76 EUR entspricht einer Performance von +7,76 Prozent.
Alle LOréal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 205,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
