L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|LOréal-Performance im Blick
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11.05.2026 10:04:47
EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden LOréal-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 159,20 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die LOréal-Aktie investierten, hätten nun 0,628 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen LOréal-Aktien wären am 08.05.2026 228,02 EUR wert, da der Schlussstand 363,00 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 128,02 Prozent.
Der Börsenwert von LOréal belief sich zuletzt auf 193,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
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