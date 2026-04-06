L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Langfristige Anlage
|
06.04.2026 10:03:47
EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades LOréal-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die LOréal-Anteile bei 331,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die LOréal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,020 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 358,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 081,69 EUR wert. Mit einer Performance von +8,17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle LOréal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 190,72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
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