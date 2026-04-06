EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen LOréal-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades LOréal-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die LOréal-Anteile bei 331,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die LOréal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,020 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 358,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 081,69 EUR wert. Mit einer Performance von +8,17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle LOréal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 190,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at