EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 16.02.2016 wurde die LOréal-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren LOréal-Anteile an diesem Tag 154,35 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die LOréal-Aktie investiert hat, hat nun 0,648 Anteile im Depot. Die gehaltenen LOréal-Anteile wären am 13.02.2026 241,24 EUR wert, da der Schlussstand 372,35 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +141,24 Prozent.
Jüngst verzeichnete LOréal eine Marktkapitalisierung von 198,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
