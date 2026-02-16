L'Oréal Aktie

L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

Langfristige Investition 16.02.2026 10:03:48

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen LOréal-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 16.02.2016 wurde die LOréal-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren LOréal-Anteile an diesem Tag 154,35 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die LOréal-Aktie investiert hat, hat nun 0,648 Anteile im Depot. Die gehaltenen LOréal-Anteile wären am 13.02.2026 241,24 EUR wert, da der Schlussstand 372,35 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +141,24 Prozent.

Jüngst verzeichnete LOréal eine Marktkapitalisierung von 198,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

