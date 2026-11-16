EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in LOréal-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem LOréal-Papier statt. Zum Handelsende standen LOréal-Anteile an diesem Tag bei 427,20 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LOréal-Aktie investiert, befänden sich nun 0,234 LOréal-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 451,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,62 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 5,62 Prozent.

Alle LOréal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 240,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at