L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Lohnendes LOréal-Investment?
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16.11.2026 10:03:29
EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem LOréal-Papier statt. Zum Handelsende standen LOréal-Anteile an diesem Tag bei 427,20 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LOréal-Aktie investiert, befänden sich nun 0,234 LOréal-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 451,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,62 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 5,62 Prozent.
Alle LOréal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 240,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
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