L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Rentable LOréal-Investition?
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14.09.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit LOréal-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die LOréal-Aktie bei 402,00 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die LOréal-Aktie investiert hat, hat nun 0,249 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 94,49 EUR, da sich der Wert eines LOréal-Papiers am 11.09.2026 auf 379,85 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 5,51 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von LOréal belief sich zuletzt auf 201,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
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