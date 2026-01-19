EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen LOréal-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit LOréal-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 149,20 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die LOréal-Aktie investiert hat, hat nun 67,024 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.01.2026 auf 384,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 794,24 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 157,94 Prozent vermehrt.

LOréal war somit zuletzt am Markt 204,90 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at