EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem LOréal-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 157,65 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LOréal-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 63,432 LOréal-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.04.2026 auf 358,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 765,62 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 127,66 Prozent.

Der Börsenwert von LOréal belief sich jüngst auf 191,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at