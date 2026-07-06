L'Oréal Aktie

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WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

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LOréal-Performance 06.07.2026 10:03:54

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 10 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in LOréal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem LOréal-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die LOréal-Aktie bei 171,05 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die LOréal-Aktie investiert hat, hat nun 58,462 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.07.2026 auf 382,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 358,96 EUR wert. Mit einer Performance von +123,59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle LOréal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 203,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

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