L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Frühes Investment
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25.05.2026 10:03:55
EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem LOréal-Papier statt. Zum Handelsende stand die LOréal-Aktie an diesem Tag bei 406,65 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 24,591 LOréal-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 361,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 893,40 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -11,07 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von LOréal belief sich zuletzt auf 192,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
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