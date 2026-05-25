L'Oréal Aktie

L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

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Frühes Investment 25.05.2026 10:03:55

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 3 Jahren verloren

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LOréal-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem LOréal-Papier statt. Zum Handelsende stand die LOréal-Aktie an diesem Tag bei 406,65 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 24,591 LOréal-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 361,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 893,40 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -11,07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LOréal belief sich zuletzt auf 192,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

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