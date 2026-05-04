L'Oréal Aktie

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WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

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Profitable LOréal-Investition? 04.05.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 5 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in LOréal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die LOréal-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die LOréal-Aktie bei 341,35 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die LOréal-Aktie investiert hat, hat nun 29,295 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 366,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 723,60 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 7,24 Prozent vermehrt.

LOréal erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 194,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

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