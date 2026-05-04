L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Profitable LOréal-Investition?
|
04.05.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die LOréal-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die LOréal-Aktie bei 341,35 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die LOréal-Aktie investiert hat, hat nun 29,295 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 366,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 723,60 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 7,24 Prozent vermehrt.
LOréal erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 194,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
07:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für L'Oreal auf 323 Euro - 'Underperform' (dpa-AFX)
|
27.04.26
|Stoxx Europe 50-Titel LOréal-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich LOréal-Anleger freuen (finanzen.at)
|
27.04.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte eine LOréal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
24.04.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
24.04.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
23.04.26
|Beauty-Boom: L’Oréal wächst schneller als gedacht - Aktie gewinnt (dpa-AFX)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|06:26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|23.04.26
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.04.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|358,45
|-2,18%