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L'Oréal Aktie

L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

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LOréal-Performance 30.03.2026 10:03:40

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LOréal von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LOréal von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in LOréal-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde das LOréal-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die LOréal-Aktie an diesem Tag 405,55 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LOréal-Aktie investiert, befänden sich nun 0,247 LOréal-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,30 EUR, da sich der Wert einer LOréal-Aktie am 27.03.2026 auf 350,00 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 13,70 Prozent.

Zuletzt verbuchte LOréal einen Börsenwert von 186,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

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