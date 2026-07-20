L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Frühe Investition
|
20.07.2026 10:04:24
EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LOréal von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit LOréal-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 401,00 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in LOréal-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,494 LOréal-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 952,00 EUR, da sich der Wert eines LOréal-Anteils am 17.07.2026 auf 381,75 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,80 Prozent abgenommen.
Alle LOréal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 202,72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|09.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|24.06.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|379,15
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