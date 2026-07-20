L'Oréal Aktie

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WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

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Frühe Investition 20.07.2026 10:04:24

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LOréal von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LOréal von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in LOréal-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit LOréal-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 401,00 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in LOréal-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,494 LOréal-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 952,00 EUR, da sich der Wert eines LOréal-Anteils am 17.07.2026 auf 381,75 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,80 Prozent abgenommen.

Alle LOréal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 202,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

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07.07.26 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
03.07.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.06.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
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