EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LOréal von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in LOréal-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit LOréal-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das LOréal-Papier bei 373,85 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,675 LOréal-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 955,20 EUR, da sich der Wert eines LOréal-Papiers am 15.05.2026 auf 357,10 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 955,20 EUR entspricht einer negativen Performance von 4,48 Prozent.

LOréal war somit zuletzt am Markt 190,13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at