L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Rentable LOréal-Investition?
|
17.08.2026 10:04:12
EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein LOréal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 17.08.2023 wurde das LOréal-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 402,65 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die LOréal-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,835 LOréal-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 9 425,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 379,50 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 5,75 Prozent gleich.
Alle LOréal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 201,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
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