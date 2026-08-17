L'Oréal Aktie

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WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

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Rentable LOréal-Investition? 17.08.2026 10:04:12

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein LOréal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein LOréal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in LOréal-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 17.08.2023 wurde das LOréal-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 402,65 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die LOréal-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,835 LOréal-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 9 425,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 379,50 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 5,75 Prozent gleich.

Alle LOréal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 201,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

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