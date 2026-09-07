L'Oréal Aktie

L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

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Langfristige Performance 07.09.2026 10:04:00

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein LOréal-Investment von vor einem Jahr eingefahren

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein LOréal-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in LOréal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die LOréal-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 402,65 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24,835 LOréal-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 534,34 EUR, da sich der Wert einer LOréal-Aktie am 04.09.2026 auf 383,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,66 Prozent.

LOréal erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 203,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

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