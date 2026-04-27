L'Oréal Aktie

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WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

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Performance im Blick 27.04.2026 10:03:32

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte eine LOréal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte eine LOréal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in LOréal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

LOréal-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 433,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die LOréal-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,305 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.04.2026 870,20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 377,45 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 12,98 Prozent.

Der Börsenwert von LOréal belief sich jüngst auf 200,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

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