L'Oréal Aktie

L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

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Profitable LOréal-Investition? 05.10.2026 10:03:43

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LOréal von vor einem Jahr angefallen

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LOréal von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in LOréal eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurden LOréal-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 376,55 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LOréal-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,266 LOréal-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 98,99 EUR, da sich der Wert eines LOréal-Anteils am 02.10.2026 auf 372,75 EUR belief. Damit wäre die Investition um 1,01 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von LOréal belief sich zuletzt auf 198,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

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