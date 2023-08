EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment abgeworfen

Bei einem frühen Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 125,27 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 79,827 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen. Die gehaltenen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiere wären am 22.08.2023 63 079,47 EUR wert, da der Schlussstand 790,20 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 530,79 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton belief sich zuletzt auf 391,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at