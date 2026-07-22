EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 142,30 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,027 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.07.2026 gerechnet (478,55 EUR), wäre das Investment nun 3 362,97 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 236,30 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton belief sich jüngst auf 240,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at