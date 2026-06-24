LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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Frühe Investition 24.06.2026 10:03:49

EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 135,15 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,740 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiers auf 483,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 357,90 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 357,90 EUR, was einer positiven Performance von 257,90 Prozent entspricht.

Insgesamt war LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zuletzt 237,58 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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22.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
11.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
11.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 492,00 2,33% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

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