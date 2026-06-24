LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Frühe Investition
|
24.06.2026 10:03:49
EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 135,15 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,740 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiers auf 483,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 357,90 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 357,90 EUR, was einer positiven Performance von 257,90 Prozent entspricht.
Insgesamt war LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zuletzt 237,58 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
12:27
|Zuversicht in Paris: CAC 40 am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:30
|Börse Paris in Grün: CAC 40 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
23.06.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
23.06.26
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
23.06.26
|Schwacher Handel in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
23.06.26
|Börse Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
22.06.26
|Börse Paris: CAC 40 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
22.06.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verbucht Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|492,00
|2,33%