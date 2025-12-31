LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment
|
31.12.2025 10:04:40
EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an diesem Tag 510,90 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investierten, hätten nun 0,196 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 639,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,13 EUR wert. Damit wäre die Investition 25,13 Prozent mehr wert.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton war somit zuletzt am Markt 312,56 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
