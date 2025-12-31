LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment 31.12.2025 10:04:40

EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an diesem Tag 510,90 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investierten, hätten nun 0,196 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 639,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,13 EUR wert. Damit wäre die Investition 25,13 Prozent mehr wert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton war somit zuletzt am Markt 312,56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Nachrichten