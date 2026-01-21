EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren gekostet

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Lukrative LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anlage? 21.01.2026 10:04:21

Bei einem frühen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie 782,80 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert, befänden sich nun 12,775 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.01.2026 7 281,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 570,00 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 27,18 Prozent verringert.

Der Börsenwert von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton belief sich jüngst auf 287,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

