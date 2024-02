EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 120,94 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,268 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.02.2024 6 445,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 779,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 544,51 Prozent gesteigert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 389,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at