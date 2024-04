EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen statt. Der Schlusskurs des LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 630,00 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert hat, hat nun 15,873 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 781,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 12 409,52 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,10 Prozent gesteigert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton war somit zuletzt am Markt 396,50 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at