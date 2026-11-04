LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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Profitables LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment? 04.11.2026 10:03:34

EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 5 Jahren verloren

EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile an diesem Tag 692,50 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,444 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 401,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 579,78 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -42,02 Prozent.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wurde jüngst mit einem Börsenwert von 193,63 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com

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13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 416,00 -0,45% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

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