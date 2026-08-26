LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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Lukratives LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment? 26.08.2026 10:03:29

EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor einem Jahr verloren

EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 26.08.2025 wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 486,25 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,206 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92,69 EUR, da sich der Wert einer LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie am 25.08.2026 auf 450,70 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 7,31 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton belief sich jüngst auf 225,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com

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12.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 454,70 0,45% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

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