LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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Lohnende LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition? 30.09.2026 10:03:37

EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 716,40 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert hat, hat nun 13,959 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2026 5 508,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 394,60 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,92 Prozent abgenommen.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wurde jüngst mit einem Börsenwert von 196,17 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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