EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 663,20 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,151 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 72,82 EUR, da sich der Wert einer LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie am 14.07.2026 auf 482,95 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 27,18 Prozent.

Der Börsenwert von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton belief sich jüngst auf 242,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at