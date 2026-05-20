LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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Profitable LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anlage? 20.05.2026 10:04:25

EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 5 Jahren angefallen

EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 628,90 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,590 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 734,62 EUR, da sich der Wert einer LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie am 19.05.2026 auf 462,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 26,54 Prozent.

Der Börsenwert von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton belief sich jüngst auf 225,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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