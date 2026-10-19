EURO STOXX 50-Wert Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nokia von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Nokia-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nokia-Anteilen via Börse HEX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,10 EUR. Bei einem Nokia-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 196,078 Nokia-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 8,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 651,37 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65,14 Prozent angewachsen.

Alle Nokia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at