Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
|Nokia-Investmentbeispiel
|
19.10.2026 10:04:18
EURO STOXX 50-Wert Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nokia von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nokia-Anteilen via Börse HEX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,10 EUR. Bei einem Nokia-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 196,078 Nokia-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 8,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 651,37 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65,14 Prozent angewachsen.
Alle Nokia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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