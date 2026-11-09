EURO STOXX 50-Wert Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nokia-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Nokia-Aktie an der Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,26 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Nokia-Aktie investiert hat, hat nun 306,466 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nokia-Aktie auf 6,98 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 139,75 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 113,97 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 39,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at