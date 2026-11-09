Nokia Aktie

Nokia ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Nokia-Investment im Blick 09.11.2026 10:03:46

EURO STOXX 50-Wert Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nokia-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nokia-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Nokia-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Nokia-Aktie an der Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,26 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Nokia-Aktie investiert hat, hat nun 306,466 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nokia-Aktie auf 6,98 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 139,75 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 113,97 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 39,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

mehr Nachrichten

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

mehr Analysen
02.11.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Nokia Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Nokia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.10.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nokia Oyj (Nokia Corp.) 6,95 0,14% Nokia Oyj (Nokia Corp.)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen