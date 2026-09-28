EURO STOXX 50-Wert Nokia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nokia von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nokia-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Nokia-Papier via Börse HEX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Nokia-Papier an diesem Tag 5,08 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Nokia-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 196,850 Nokia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Nokia-Papiers auf 9,13 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 796,85 EUR wert. Damit wäre die Investition 79,69 Prozent mehr wert.

Der Nokia-Wert an der Börse wurde auf 51,10 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at