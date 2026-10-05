EURO STOXX 50-Wert Nokia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nokia-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Nokia-Aktie an der Börse HEX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,15 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 411,382 Nokia-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9,41 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 686,28 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 126,86 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Nokia eine Marktkapitalisierung von 52,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at