Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Rentabler Nordea Bank Abp Registered-Einstieg?
|
16.12.2025 10:03:58
EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Nordea Bank Abp Registered-Aktie via Börse HEX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,85 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 015,228 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 15,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 654,82 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 56,55 Prozent vermehrt.
Nordea Bank Abp Registered wurde am Markt mit 52,92 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
