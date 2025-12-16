Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

Rentabler Nordea Bank Abp Registered-Einstieg? 16.12.2025

EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Nordea Bank Abp Registered-Aktie via Börse HEX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,85 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 015,228 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 15,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 654,82 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 56,55 Prozent vermehrt.

Nordea Bank Abp Registered wurde am Markt mit 52,92 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

04.12.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.11.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
07.11.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
05.11.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
Nordea Bank Abp Registered Shs

Nordea Bank Abp Registered Shs 15,54 0,78% Nordea Bank Abp Registered Shs

