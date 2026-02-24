EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Nordea Bank Abp Registered-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse HEX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Nordea Bank Abp Registered-Papier bei 11,86 EUR. Bei einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 843,170 Nordea Bank Abp Registered-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (16,75 EUR), wäre die Investition nun 14 123,10 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,23 Prozent vermehrt.

Nordea Bank Abp Registered war somit zuletzt am Markt 57,21 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at