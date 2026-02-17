Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

Lukrativer Nordea Bank Abp Registered-Einstieg? 17.02.2026 10:11:40

EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nordea Bank Abp Registered-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse HEX Handel mit Nordea Bank Abp Registered-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,13 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 82,440 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 359,85 EUR, da sich der Wert einer Nordea Bank Abp Registered-Aktie am 16.02.2026 auf 16,50 EUR belief. Damit wäre die Investition um 35,99 Prozent gestiegen.

Nordea Bank Abp Registered erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 55,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

