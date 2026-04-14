EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Nordea Bank Abp Registered gewesen.

Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendete das Nordea Bank Abp Registered-Papier bei 10,93 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hat, hat nun 9,153 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 145,45 EUR, da sich der Wert einer Nordea Bank Abp Registered-Aktie am 13.04.2026 auf 15,89 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,45 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Nordea Bank Abp Registered belief sich zuletzt auf 53,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at