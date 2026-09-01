Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Nordea Bank Abp Registered-Investition
|
01.09.2026 10:03:56
EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an der Börse HEX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13,36 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 748,503 Nordea Bank Abp Registered-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 31.08.2026 13 184,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,62 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 31,85 Prozent.
Am Markt war Nordea Bank Abp Registered jüngst 59,83 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,48
|-0,29%
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