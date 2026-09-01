Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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Nordea Bank Abp Registered-Investition 01.09.2026 10:03:56

EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Nordea Bank Abp Registered-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an der Börse HEX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13,36 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 748,503 Nordea Bank Abp Registered-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 31.08.2026 13 184,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,62 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 31,85 Prozent.

Am Markt war Nordea Bank Abp Registered jüngst 59,83 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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17.08.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
06.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
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Nordea Bank Abp Registered Shs 17,48 -0,29% Nordea Bank Abp Registered Shs

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