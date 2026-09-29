Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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Lukrative Nordea Bank Abp Registered-Anlage? 29.09.2026 10:03:33

EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse HEX Handel mit der Nordea Bank Abp Registered-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an diesem Tag bei 14,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,018 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 125,54 EUR, da sich der Wert einer Nordea Bank Abp Registered-Aktie am 28.09.2026 auf 17,89 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 25,54 Prozent.

Jüngst verzeichnete Nordea Bank Abp Registered eine Marktkapitalisierung von 60,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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16.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
04.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
17.08.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
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Nordea Bank Abp Registered Shs 17,90 -0,20% Nordea Bank Abp Registered Shs

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