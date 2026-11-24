Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Nordea Bank Abp Registered-Anlage
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24.11.2026 10:03:35
EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an der Börse HEX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14,90 EUR. Bei einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 671,366 Nordea Bank Abp Registered-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 11 101,04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,54 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,01 Prozent vermehrt.
Nordea Bank Abp Registered wurde jüngst mit einem Börsenwert von 55,02 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
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10:03
|EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
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|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
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|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,58
|0,39%
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