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Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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Performance im Blick 03.11.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nordea Bank Abp Registered-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse HEX Handel mit dem Nordea Bank Abp Registered-Papier statt. Diesen Tag beendete die Nordea Bank Abp Registered-Aktie bei 10,08 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 992,457 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Nordea Bank Abp Registered-Aktien wären am 02.11.2026 15 675,86 EUR wert, da der Schlussstand 15,80 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 56,76 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Nordea Bank Abp Registered einen Börsenwert von 53,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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15.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
15.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
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