Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Performance im Blick
|
03.11.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse HEX Handel mit dem Nordea Bank Abp Registered-Papier statt. Diesen Tag beendete die Nordea Bank Abp Registered-Aktie bei 10,08 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 992,457 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Nordea Bank Abp Registered-Aktien wären am 02.11.2026 15 675,86 EUR wert, da der Schlussstand 15,80 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 56,76 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Nordea Bank Abp Registered einen Börsenwert von 53,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
15:58
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 sackt ab (finanzen.at)
|
10:03
|EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
02.11.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
02.11.26
|Montagshandel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
02.11.26
|Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,83
|0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste teils wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.